Изабелла Шиникова ще спори за титлата в Шарм ел Шейх срещу словачка

Изабелла Шиникова се класира за финала на сингъл на тенис турнира на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара. Поставената под номер 2 в схемата българка победи на полуфиналите със 7:6(3), 6:2 Карла Попович (Хърватия). Срещата продължи два часа и 11 минути.

Шиникова започна колебливо мача и изостана с 1:4, но успя да изравни за 4:4 в първия сет, който стигна до тайбрек. В него българската тенисистка поведе с 6:3 точки и от първата си възможност затвори сета в своя полза. 34-годишната българка спечели четири поредни гейма от 2:2 до 6:2 във втората част и триумфира с победата.

Това е четвърта поредна победа за Изабелла Шиникова на турнира, като утре тя ще играе за титлата срещу първата поставена Катерина Кузмова (Словакия).

Шиникова има 27 титли на сингъл от турнири на ITF за жени, като три от тях бяха спечелени през миналата година в Шарм ел Шейх.