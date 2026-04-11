Безплатен автобус до Бургас за феновете на "Локомотив Авиа"

Волейболистите на "Локомотив" Авиа (Пловдив) гостуват на "Нефтохимик" в (Бургас в четвърти мач от полуфиналните плейофи в първенството. Двубоят е на 15 април от 19,00 часа в зала „Младост".

В серията се играе до 3 успеха от 5 мача. "Локомотив Авиа" води с 2:1 победи. Нов успех ще класира пловдивчани на финал в шампионата на елита.

Спечелване на мача от домакините от "Нефтохимик" пък ще доведе до изравняване на серията и ще има пети решителен двубой, който ще е в Пловдив.

Ръководството на "Локомотив Авиа" обяви, че осигурява безплатен автобус за всички желаещи да гледат мача на живо и да подкрепят своите любимци в Бургас.

От клуба обявиха, че тръгването е на 15 април в 14,00 часа от спортната зала на ПУ „Паисий Хилендарски" в Пловдив. Връщането ще бъде организирано веднага след края на двубоя.