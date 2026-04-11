Веласкес: Ако мачът с ЦСКА прилича на първия, със сигурност ще го загубим

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че няма никакъв шанс равенство в дербито с ЦСКА в понеделник от 16 ч на националния стадион да е цел за отбора му. Той е категоричен, че отсъствието му на пейката няма да се отрази.

Емоционалният испанец е наказан точно за вечното дерби заради натрупани жълти картони. "Левски" и ЦСКА се срещат в последния кръг от редовния сезон. В първия дуел за сезона "червените" биха 1:0.

Сега "сините" са лидери с 9 точки пред шампиона "Лудогорец" и 14 повече от "армейците", които са 4-и.

„Не считам, че моето отсъствие на пейката ще се отрази. Важните са играчите. Трябва нормално да възприемаме този род ситуации. Не става въпрос кой ще ме замени, тъй като ние работим постоянно в екип. Всеки един от помощниците си има своята роля и по най-нормалния начин ще процедираме и този път", започна Веласкес.

„Ако мачът прилича на първия, със сигурност ще загубим (през есента "сините" владееха инициативата, но затворилият се с 3-ма централни бранители ЦСКА ги излъга с гол в 77-ата мин на Джеймс Ето'о). Затова се надявам, че няма да прилича на първия. Всякакъв подобен род ситуации ни отдалечават от това, което сме. Затова трябва да изложим нашите компоненти и да отведем мача по начина, който искаме.

Трябва да си извадим поуките от миналото и оттук-насетне да изиграем мача на базата на силните ни страни. Разбира се, в границите на това, което е възможно, да контролираме мача и да играем по правилния начин и да правим това, което знаем и можем да правим", продължи испанецът.

„По доста по-нормален начин възприемам тази ситуация с наказанието си след третия карто. Случи се, защото напуснах техническата зона и говорих с един играч. Отсъстващи са Фабиен и Сангаре за контузия, както и Майкон заради наказание. Има играчи, които трябва да следим в следващите часове. Но това остава вътре в съблекалнята", продължи Веласкес.

„Няма шанс равенството да е добър резултата за нас. Искаме само да спечелим. При равенство биха ни останали 7 аванс. Разбира се, що се отнася до емоционалния заряд този мач с ЦСКА е различен и уважавам това. Много е красиво, че го има. Но ние трябва да оставим пред вратата на съблекалнята емоциите и всичко, за което говорим, защото трябва да изиграем мача уравновесени и рационални. След което мач за мач, като отдавам еднакво значение на всяка среща.

Никога няма да чуете от мен, че равенството е добър резултат. Независимо в кой турнир, срещу кой отбор, у дома или навън, винаги играем за победа. Ако мислиш по друг начин, вече си загубил", каза още Веласкес.

„ЦСКА в предния мач промениха структурата си и начина си на игра. Те сега играят по различен начин. По отношение на това къде си приличат преди и сега, доста промени претърпяха. Вече имат силни попълнения по крилата, с каквито не разполагаха.

Разбира се, всичко това може да минава в мислите на треньора на противника. Промениха се много неща при тях, но това не изключва да играят по подобен начин на този, с който играха в първия мач с нас. Има винаги различни алтернативи. А нашата отговорност е да можем да се противопоставим и да отговорим на всичко, което ни предложи мача", анализира играта на ЦСКА Веласкес.

„Имам още дилеми по състава. Не съм го определил все още. Наред с всичко останало трябва да видим състоянието на някои от футболистите в следващите часове, което ще определи избора ни. Променяме много пъти системата в хода на мача. Аз вече съм го казвал, че не вярвам толкова в системите, а в начина, по който усвояваме пространствата. Системите са променящи се постоянно в течение на мача. Това, което ще спазим е идеята", завърши Веласкес.