ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нидерландският външен министър: Турция е ключов съ...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22646672 www.24chasa.bg

Пьотр Нестеров отпадна на полуфиналите на сингъл на турнир по тенис в Монастир

Пьотр Нестеров Снимка: БФТенис

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

23-годишният българин отстъпи пред номер 8 в схемата Джак Лож (Белгия) с 3:6, 3:6. Срещата продължи час и 44 минути.

Нестеров изостана с 0:4 в началото на мача, намали пасива си на 3:4, но загуби следващите два гейма, а с това първия сет. Българинът проби още в първия гейм на втората част, но веднага се стигна до рибрейк за 1:1. Той изостана с 2:4, върна пробива за 3:4, но отново не удържа подаването си за 3:5. След това Лож затвори мача на собствен сервис.

Преди този двубой Нестеров постигна три победи на турнира, като елиминира втория поставен Елиаким Кулибали (Кот д'Ивоар) и номер 5 в схемата Янки Ерел (Турция).

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Предвестник на седмицата: В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”