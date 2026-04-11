Росица Денчева приближи България на победа от изкачване в група I на световното отборно по тенис

Националният отбор на България поведе с 1:0 победи във финалния плейоф за промоция в Група I на световното отборно първенство по тенис за жени „Били Джийн Кинг къп". Надпреварата се провежда в Баня Лука (Босна и Херцеговина).

Росица Денчева спечели първата среща на сингъл със 7:6(4), 6:3 срещу Нина Андронику. Двубоят продължи час и 34 минути.

Българката пропиля ранен аванс от пробив в началото на първия сет, който беше решен в тайбрек. В него Денчева изостана с 2:4, но показа характер, като след пет поредни спечелени точки триумфира със 7:5. По-голямата класа на Денчева си пролича ясно във втората част, в която тя поведе с 4:1. Кипърката успя да намали изоставането си с два гейма, но Росица Денчева спечели следващите два гейма и с 6:3 триумфира с победата.

Във втората среща на сингъл Елизара Янева ще играе срещу Ралука Сербан.

Преди този мач българките постигнаха четири убедителни победи и без проблеми завоюваха първото място в предварителна група B. Нашите момичета спечелиха срещу Република Южна Африка, Мароко, Република Северна Македония и Египет.

България е в състав: Елизара Янева (№229 в световната ранглиста, 19 г.), Денислава Глушкова (№420, 22 г.), Лидия Енчева (№450, 19 г.) и Росица Денчева (№507, 19 г.). Така средната възраст на българския отбор е малко над 20 години. Капитан на отбора е Магдалена Малеева, а помощник-треньор е Михаил Атанасов. Кондиционен треньор е Милен Илиев, а физиотерапевт – Иван Боин.