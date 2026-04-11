България спечели безапелационно промоция за група I на световното отборно за тенисистки

Националният отбор на България за жени спечели промоция за група I на световното отборно първенство по тенис „Били Джийн Кинг къп".

Българките спечелиха срещу Кипър с 2:0 във финалния плейоф на надпреварата, която се проведе в Баня Лука (Босна и Херцеговина).

Елизара Янева се наложи убедително във втората среща на сингъл с 6:0, 6:2 над Андреа Папакириаку за само 44 минути игра. В първата среща на сингъл Росица Денчева победи със 7:6(4), 6:3 Нина Андронику.

Преди този мач българките постигнаха още четири убедителни победи и без проблеми завоюваха първото място в предварителна група B. Нашите момичета спечелиха срещу Република Южна Африка, Мароко, Република Северна Македония и Египет.

България се представи в състав: Елизара Янева (№229 в световната ранглиста, 19 г.), Денислава Глушкова (№420, 22 г.), Лидия Енчева (№450, 19 г.) и Росица Денчева (№507, 19 г.).

Така средната възраст на българския отбор е малко над 20 години. Капитан на отбора е Магдалена Малеева, а помощник-треньор е Михаил Атанасов. Кондиционен треньор е Милен Илиев, а физиотерапевт – Иван Боин.