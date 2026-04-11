Продадоха над 22 000 билета за Вечното дерби ЦСКА - "Левски"

Над 22 000 билета са продадени за Вечното дерби ЦСКА - "Левски" два дни преди мача. Феновете на "сините" изкупиха всички пропуски за "В" сектор и 60% от тези на "Б".

Запалянковците на ЦСКА са изкупили 76% от "А" сектор и 78% от "Г". Общо феновете на "Левски" са си осугурили малко над 12 000 места, а тези на "червените" - 10 000.

Очаква се на стадион "Васил Левски" в понеделник да присъстват около 30 000 зрители. Част от трибуните на арената са затворени заради ремонтни дейности.

Феновете и на двата отбора организират шествие преди мача, а центърът на София отново ще е блокиран около дербито.