След гаф у дома "Арсенал" вече трепери за титлата, падна 1:2 от "Борнемут"

"Арсенал" започна вече да трепери дали ще спечели чаканата 22 г. титла от Висшата лига на Англия, след като направи сгафи у дома с 1:2 от "Борнемут" в среща от 32-ия кръг.

Така преднината на лондончани на върха във временното класиране пред преследвача им "Манчестър Сити" остана 9 точки, но отборът на Хосеп Гуардиола е с два мача по-малко. Ако ги спечели, ще се приближи на 3 от "Арсенал" 6 мача преди края на сезона.

"Борнемут" поведе в 17-ата минута чрез Ели Крупи, който се възползва от рикошет при центриране и вкара за 1:0. Виктор Гьокереш обаче изравни за домакините в 35-ата минута от дузпа.

В 74-та минута Алекс Скот вкара отново за гостите те биха с 2:1.

"Борнемут" енепобеден във Висшата лига от 3 януари насам. Тогава загуби с 2:3 от "Арсенал" като домакин.

С победата в Лондон "черешките" се изкачиха на 9-о място с 45 т.