Испанско издание обяви Стоичков за най-великия българския футболист, втори е Гунди

Испанското издание "Кодро" определи Христо Стоичков за най-великия български футболист. На второ място е Георги Аспарухов-Гунди, а трети е Димитър Бербатов.

Челната дететка допълват Христо Бонев, Красимир Балъков, Емил Костадинов, Петър Жеков, Стилиян Петров, Трифон Иванов и Димитър Пенев.

Класацията е доста спорна, тъй като една от най-големите легенди като Димитър Якимов е класиран едва на 25-то място. В топ 50 липсва играч като Пламен Гетов, но за сметка на това Кирил Десподов е на 49-то място. Той е и единственият действащ футболист в подреждането.