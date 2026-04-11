Рецидив с контузия за капитана на "Интер"

Испанско издание обяви Стоичков за най-великия българския футболист, втори е Гунди

Христо Стоичков е единственият българин, печелил "Златната топка". Снимка: facebook.com/H8SHristoStoitchkov

Испанското издание "Кодро" определи Христо Стоичков за най-великия български футболист. На второ място е Георги Аспарухов-Гунди, а трети е Димитър Бербатов

Челната дететка допълват Христо Бонев,  Красимир Балъков, Емил Костадинов, Петър Жеков, Стилиян Петров, Трифон Иванов и Димитър Пенев.

Класацията е доста спорна, тъй като една от най-големите легенди като Димитър Якимов е класиран едва на 25-то място. В топ 50 липсва играч като Пламен Гетов, но за сметка на това Кирил Десподов е на 49-то място. Той е и единственият действащ футболист в подреждането. 

