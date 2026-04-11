Рецидив с контузия за капитана на "Интер"

Капитанът и основен голмайстор на преследващия титлата в Италия "Интер" Лаутаро Мартинес е получил нова контузия на прасеца само няколко дни след завръщането си от продължително лечение, съобщиха от миланския гранд.

Състоянието на световния шампион с Аржентина ще бъде преоценено в следващите дни, след което ще стане ясна и степента на увреждането. Италианските медии предполагат, че 28-годишният футболист ще отсъства от терена около 2 седмици и ще пропусне мачовете като гост на "Комо" утре и у дома срещу "Каляри" идния петък.

Мартинес бе аут 7 седмици заради аналогичен проблем. При завръщането си вкара 2 гола за успеха с 5:2 над "Рома" миналата неделя. Нападателя има 16 попадения на върха при реализаторите в Италия.

"Интер" води в класирането на серия "А" със 7 точки пред шампиона "Наполи", като до края на първенството остават 7 кръга.