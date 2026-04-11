Магдалена Малеева: Супер доволна съм, момичетата се справиха отлично!

Мястото на България е в Група I на световното отборно първенство по тенис за жени "Били Джийн Кинг къп" и старши треньорът на националния отбор Магдалена Малеева е доволна, че целта бе изпълнена. Българките надделяха над Кипър с 2:0 във финалния плейоф на надпреварата, която се проведе в Баня Лука (Босна и Херцеговина).

"Супер доволна съм. Ние бяхме фаворитки в групата, но никога не се знае какво точно ще стане. Имаше и други добри отбори, но момичетата много искаха да се изкачим, така че имаше напрежение. Въпреки това, те се справиха отлично", заяви капитанът на отбор Магдалена Малеева, цитирана на официалния уебсайт на федерацията.

Попитана дали е имало момент, в който се е съмнявала в крайния успех, тя отговори: "Да, няколко пъти. Човек винаги се съмнява, докато всичко не приключи. Имахме оспорван мач с Република Южна Африка, както и много оспорван мач с Мароко, но за радост и в двата случая не се стигна до двойки. Включително днес Росица Денчева изоставаше 2:4 в тайбрека на първия сет, но се справи страхотно. Винаги има моменти, в които се съмняваш".

"Изкачваме се в Група I, където мисля, че ни е мястото. За да стигнем по-напред до Световната група, момичетата трябва да се развият още. Оттук нататък всяка от тях трябва да вземе решение сама за себе си как ще се развива. Нужно е да имат правилен процес, треньори и здрава работа, за да влязат в топ 200, а евентуално и в топ 100", каза още Малеева.

България се представи в състав Елизара Янева (№229 в световната ранглиста, 19 г.), Денислава Глушкова (№420, 22 г.), Лидия Енчева (№450, 19 г.) и Росица Денчева (№507, 19 г.).

Средната възраст на отбора е малко над 20 години. Помощник на Маги Малеева е Михаил Атанасов. Кондиционен треньор е Милен Илиев, а физиотерапевт – Иван Боин.