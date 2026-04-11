Проучване: Ледниците на Земята са загубили 408 гиг...

Алкарас прати у дома любимеца на Монако, играе със Синер за №1 в света

Валентен Вашро цяла седмица радва феновете на тениса в Монте Карло, но отпадна на полуфинал. Снимка: Ройтерс

Приказката на Валентен Вашро в Монте Карло приключи. 

Местният тенисист, който с невероятния си пробив ще стане първият представител на княжеството в топ 20 на света, отпадна на полуфинал на домашния "Мастърс 1000". Водачът в ранглистата Карлос Алкарас се оказа прекалено високо препяствие. Испанецът спечели 6:4, 6:4 и стана едва третият след сънародника си Рафаел Надал и Новак Джокович (Сър) с 10 финала на турнир от тази категория, преди да е навършил 23 г. 

Съперник на Алкарас за първи път през този сезон ще бъде Яник Синер (Ит). Бившият скиор от Южен Тирол сгази 6:1, 6:4 Александър Зверев (Гер). Победителят във финала ще е №1 в света в понеделник. 

Четете още

Още от Тенис

България днес

Водещи новини

Предвестник на седмицата: В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”