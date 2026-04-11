Гол шедьовър на Петър Жеков срещу "Левски" изчезва мистериозно

Вълшебния стрелец вкарва от центъра, споровете продължават повече от половин век

Голът, вкаран от най-далечно разстояние в цялата история на вечното дерби ЦСКА - "Левски", е свързан с истинска мистерия, която завинаги го заличава от видеоархивите!

Попадението е дело на Петър Жеков, който с бомбен шут от центъра на терена прави безпомощен вратаря на "сините" Стефан Стайков на 24 март през 1973 година за победата на "армейците" с 2:1.

С успеха над "Левски" ЦСКА се откъсва на първото място в класирането с три точки повече от "Славия" и пет от "сините" и в края на сезона триумфират като шампиони. Цяла България говори за топовния изстрел на Вълшебния стрелец Петър Жеков, защото мачът е предаван директно по телевизията.

Но години по-късно, когато двубоят от 1973 г. се превръща в легендарна класика от голямото дерби на България именно заради невероятния гол на Жеков, се оказва, че запис на попадението няма. За това споровете между старите запалянковци продължават вече повече от половин век. Едни казват, че топката е изстреляна от 35 метра, други от 40, трети - че директно от централната линия. Версията на левскарите е, че голът е случаен, но според цесекарите ударът е бил изключително майсторски и добре премислен. Истината вероятно е някъде по средата...

"Нарочно го крият - категоричен беше приживе Жеката в поредица разговори с журналисти от "България Днес". - Не искат да извадят записа, защото има болни запалянковци левскари, които още страдат от гола, който им вкарах. Питал съм в телевизията много пъти, отговарят ми, че записът не е при тях. Доколкото знам, крият го в Киноцентъра в Бояна. Питайте и вие, за да видите, че не си измислям."

Има и версия, че запалянко на "Левски", работил в телевизията, умишлено е унищожил записа на уникалния гол на носителя на "Златната обувка".

"Няма да скрия, че е неприятно да ти вкарат гол от толкова далечно разстояние - признава с днешна дата вратарят на "Левски" в онзи паметен мач Стефан Стайков. - Когато си на вратата и сбъркаш, всички те сочат с пръст, ти си виновният. Публиката трудно прощава такива грешки. Много мъчително преглътнах загубата, защото в този мач ние надиграхме ЦСКА. Те ни поведоха с 1:0 с гол на Димитър Марашлиев, а в 88-та минута Павел Панов вкара изключително красиво изравнително попадение със задна ножица за 1:1. Биха ни с този далечен изстрел на Жеков... Наясно съм, че и на много други вратари са отбелязвани подобни голове, но утешението от това не е голямо. През годините към Жеков съм имал само най-добри колегиални чувства, случвало се е да сядаме заедно на маса. По наше време между футболистите на "Левски" и ЦСКА нямаше никаква омраза, а само взаимно уважение. Знам за това, че записът от този мач с ЦСКА някъде е загубен, защото съм го търсил чрез мои приятели в телевизията. За съжаление - напразно." Жеков до последно търсеше записа. Снимка: Архив

БНТ: Нямаме запис на мача

От БНТ отговориха на официалното запитване от "България Днес" дали разполагат със запис от мача между ЦСКА и "Левски" през 1973 г. Ето какво отговориха от националната телевизия:

"Във връзка с извършена проверка от директора на дирекция "Тв Производство" Ви предоставяме следната информация: В отдел "Фондови център" на БНТ не съществува такъв запис, тъй като в този период футболните срещи са излъчвани на живо, без възможност да се прави презапис."

Въпреки това твърдение днес всеки може да намери кадри от победата на "Левски" над ЦСКА със 7:2, която се случва пет години по-рано. Но уникалният гол на Петър Жеков срещу "сините" вероятно завинаги е изчезнал от архивите.

