Сестри Стоеви станаха за 5-и път европейски шампионки!

Стефани Стоева и Габриела Стоева спечелиха титлата на двойки жени от европейското първенство по бадминтон в испанския град Уелва и за 5-и път са кралиците на континента.

Поставените под номер 1 в схемата сестри победиха на финала Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ (Турция) с 21:11, 21:17 за 40 минути и защитиха първото си място от миналата година.

Българките доминираха изцяло в първия гейм. Втората част беше по-оспорвана, но след 17:16 те направиха силна серия и затвориха двубоя с втория си мачбол.

Стефани и Габриела, които тренират под ръководството на Петя Неделчева, играха на 7-и пореден финал на европейско, съответно имат и 2 пъти сребърни медали.

Те също така така са двукратни шампионки от Европейски игри.

"Чувството е невероятно. Първата ни титла беше тук и сега петата. Страхотно е, че имаше толкова много хора, които са в залата", каза след мача Стефани.

"Бяхме малко нервни, което е нормално, защото това е финал. Но сме щастливи и доволни от представянето си", добави Габриела.

Двете също така са 5-и от олимпийските игри в Париж през 2024-а и на световното първенство във френската столица през миналата година.