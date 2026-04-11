ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Павел Койчев: Всичко, което правим е, защото сме у...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22647666 www.24chasa.bg

Виктория Томова победи французойка в Щутгарт при старта на квалификациите

Виктория Томова Снимка: Yonex/Bulgaria

Първата ракета на България Виктория Томова стартира с победа в квалификациите на сингъл на турнира по тенис на клей WТА 500 в Щутгарт (Германия) с награден фонд над 1 милион евро.

Поставената под номер 5 в схемата на пресявките българка победи Амандин Хесе (Франция) с 6:1, 6:4.

Томова спечели първите пет гейма в мача по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част направи пробив в деветия гейм и в следващия затвори двубоя с първия си мачбол.

В спор за място в основната схема тя ще играе утре срещу номер 2 в схемата на квалификации Алиша Паркс (САЩ).

Двете не са играли една срещу друга до момента.

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Предвестник на седмицата: В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”