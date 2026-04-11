Бивш ас на "Лудогорец" стана първият бразилец с над 20 гола във Висшата лига

Игор Тиаго Снимка: Ройтерс

Бившият ас на "Лудогорец" Игор Тиаго отбеляза попаденията за "Брентфорд" (първото от дузпа) за домакинското реми 2:2 срещу "Евертън" в мач от 32-ия кръг на английската Висша лига.

Така 24-годишният нападател влезе в историята като първия бразилец с над 20 гола в нея.

Новоизпеченият национал вече се е разписвал 21 пъти в най-силното първенство на света този сезон.

Игор Тиаго, който рита за "Лудогорец" от началото на 2022 до лятото на 2023 г., е на 1 гол от лидера при реализаторите Ерлинг Браут Холанд ("Манчестър Сити").

Още с 16-ото си попадение той се превърна в най-резултатния бразилец в рамките на една кампания на Висшата лига.

"Брентфорд" е 7-и в класирането с 47 т., колкото има и 8-ият "Евертън".

