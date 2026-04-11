България надви Исландия за първа победа на световното по хокей на лед в София

Българският национален отбор по хокей на лед записа първата си победа на световното първенство за мъже, след като се наложи с 3:1 над Исландия в предпоследния си мач от Група 2 на Дивизия II. Двубоите се провеждат в "Зимния дворец" в столицата, а България заема последното шесто място с три точки.

Исландия пък допусна неочаквана загуба и не успя да оглави групата, оставайки с точка зад лидера Израел.

Националите получиха две наказания през първата третина, но ограничиха исландците до девет удара и не допуснаха гол. Ангел Джоров получи ново наказание за препъване със стик след 33 минути игра, но българите не само блокираха за трети път съперника, а и вкараха чрез Семьон Кареев 16 секунди преди изтичане на наказанието.

Кареев записа и асистенция с гол на Ерик Блинов в средата на последната третина, а Алекс Свеинсон върна съперника в мача 2:45 минути преди сирената. Исландия изкара вратаря Хелги Иварсон в търсене на изравняване, но вместо това Никола Чальов вкара на празна мрежа и оформи крайния резултат.

Вратарят на българския отбор Иван Стойнов бе с основна заслуга за победата, след като отрази 33 от 34 удара към вратата си. В последния си мач националите ще срещнат отбора на Тайван в неделя от 20:00 часа, отново в "Зимния дворец" в София. Нова победа ще изпрати българите на пето място в крайното класиране и те ще избегнат изпадане в дивизия III, група А.