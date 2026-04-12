ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кристиано Роналдо с гол №968

С 22 т. Алекс Николов поведе "Лубе" към обрат от 0:2 във Верона, тимът му е на победа от финал

1932
Алекс Николов в поредна акция Снимка: "Лубе"

Алекс Николов  поведе своя "Лубе" (Чивитанова) към знаменит обрат при гостуването на "Верона" в третия мач от полуфиналния плейоф от италианския волейболен елит.

Тимът на българската звезда изоставаше с 0:2 гейма, но стигна до 3:2 (22:25, 26:28, 25:22, 25:19, 15:12).

Така "Лубе" дръпна с 2:1 в серията, в която се играе до 3 победи от 5 срещи.

Следващата е на 18 април в Чивитанова и при успех Алекс и компания ще са финалисти. Иначе им предстои още едно гостуване във Верона.

Алекс бе най-резултатен в мача с 22 точки (6 аса, 2 блокади).

Алекс Николов в поредна акция Снимка: "Лубе"

