Меси и съотборниците му пак не биха на новия стадион за 1 милиард

"Интер Маями" с Лионел Меси в състава продължават да нямат победа на новия си стадион.

На съоръжението "Ню", което струва внушителните 1 милиард долара, звездата селекция на Хавиер Масчерано направи 2:2 с "Ню Йорк Ред Булс" в от 7-ия кръг на редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада.

Рувалкаба даде аванс на гостите от Ню Йорк в 15-ата минута, но в края на полувремето Силвети изравни за "Интер" след асистенция на Родриго де Пол.

След подновяването на играта Бертераме направи пълен обрат за Меси и компания, но в края "Ню Йорк" изравни чрез Мехмети за крайното 2:2.