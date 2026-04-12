ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22649238 www.24chasa.bg

Меси и съотборниците му пак не биха на новия стадион за 1 милиард

СНИМКА: РОЙТЕРС

"Интер Маями" с Лионел Меси в състава продължават да нямат победа на новия си стадион.

На съоръжението "Ню", което струва внушителните 1 милиард долара, звездата селекция на Хавиер Масчерано направи 2:2 с "Ню Йорк Ред Булс" в от 7-ия кръг на редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада.

Рувалкаба даде аванс на гостите от Ню Йорк в 15-ата минута, но в края на полувремето Силвети изравни за "Интер" след асистенция на Родриго де Пол.

След подновяването на играта Бертераме направи пълен обрат за Меси и компания, но в края "Ню Йорк" изравни чрез Мехмети за крайното 2:2.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

