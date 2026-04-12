Тайсън Фюри се завърна на ринга с победа над руснак

Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Тайсън Фюри се завърна за втори път на ринга след отказване и би руснака Арсланбек Махмудов с единодушно съдийско решение (120-108, 120-108, 119-109).

Това се случи в Лондон на стадиона на футболния "Тотнъм".

С този успех Фюри прекрати серията си от две поредни загуби, които бяха нанесени от безспорния шампион при най-тежките Олександър Усик от Украйна. Този успех на 37-годишния британец бе общо 35-и в професионалната му кариера.

Веднага след мача Фюри предизвика Антъни Джошуа, който седеше на VIP място, край ринга. Той го препрати към агентите си