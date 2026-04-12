Тони Кроос се завръща в "Реал"

Германската легенда Тони Кроос ще се завърне в "Реал" в различно роля само 2 години след кариерата си.

На световния шампион от 2014-а ще бъде поверена функция в спортното управление на гранда, съобщава испанският спортен вестник AS.

Президентът на "Реал" Флорентино Перес е автор на идеята.

36-годишният Кроос се наслаждава на статута на легенда сред феновете на мадридчани.

С неговото напускане през 2024-а в халфовата линия на "Реал" зейна яма, която не може да бъде запълнена, а това се отрази на резултатите на тима, който е на път да завърши втори сезон без трофей.