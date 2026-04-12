Ямал счупи рекорд на иконата Раул

Ламин Ямал Снимка: Ройтерс

Вундеркиндът на "Барселона" Ламин Ямал записа с участието си в каталунското дерби срещу "Еспаньол" от 31-ия кръг на Примера дивисион нов рекорд на сметката си.

Това бе мач №100 за дясното крило в испанския елит. Ямал стигна до тази кота на едва на 18 години и 272 дни. С това той вече е най-младият играч в историята на Примера дивисион със 100 мача.

При това асът на "Барса" счупи рекорда на не кой да е, а на иконата на вечния враг "Реал" (Мадрид) Раул, който държеше постижението с 19 години и 284 дни.

Освен с рекорда 18-годишният испански национал се отчете с гол и 2 асистенции за победата с 4:1 над "Еспаньол".

След нея "Барселона" вече има 9 точки преднина пред втория във временното класиране "Реал" при оставащи 7 кръга до края на сезона.

