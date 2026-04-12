Нойер пак каза "не" за националния на Германия и отрече конфликт с Нагелсман

Вратарят на "Байерн" Мануел Нойер, един от най-добрите на поста си през този век, за пореден път декларира, че няма намерение да се завръща в националния отбор на Германия. Той се оттегли от него след Евро 2024 в родината си.

Вече на 40 г. Нойер продължава да прави фантастични мачове и затова редовно провокира питане защо не е в бундестима. Такова направи и бившият национален селекционер на България и европейски и световен шампион с Германия Лотар Матеус. Според него Нойер не е в добри отношения със селекционера Юлиан Нагелсман и това е причината да не иска да се завърне.

„Световното първенство приближава, но аз нямам нищо общо с него, така че просто гледам отстрани. Фокусът ми е само върху "Байерн". Предстоят ни толкова много важни и решителни мачове и просто се опитвам да се насладя на това с отбора в момента.

Имам добри отношения с Нагелсман. Но каквото и да казват хората за това отвън, не мисля, че него е грижа, нито пък мен", сподели капитанът на баварците.

След неговото оттегляне Марк-Андре тер Стеген трябваше да го наследи, но вратарят на "Барселона" претърпя няколко контузии.

Така за Германия сега пази 35-годишният Оливер Бауман от "Хофенхайм", който е далече от класата на Нойер.