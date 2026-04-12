Мбапе не тренира с "Реал"

Мбапе лежи на тревата с окървавено лице Снимка: Ройтерс

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе не участва в тренировка поради дискомфорт, свързан с удар във веждата, твърди "Мундо Депортиво".

Френският голмайстор го получи в мача от 31-ия кръг на Примера дивисион с "Жирона" (1:1 на "Бернабеу").

В 89-ата мин Мбапе бе ударен с лакът в лицето от Виктор Рейс. Съдията не обърна внимание на сцената и пострадалият лежеше на терена с окървавено лице, докато не му бъде оказана помощ.

Този сезон 27-годишнит капитан на Франция им 39 гола и 6 асистенции в 37 мача за "Реал" във всички турнири.

