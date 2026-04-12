Яник Синер за първи път шампион в Монте Карло, отново е №1 в света

Яник Синер няма загуба в 22 поредни мача на турнири "Мастърс 1000". Снимка: Ройтерс

Яник Синер вече си има титла и от Монте Карло. Нещо повече, отново е №1 в световната ранглиста по тенис. 

На финала в княжеството италианецът победи 7:6 (7:5), 6:3 шампиона Карлос Алкарас (Исп), който при успех щеше да остане начело в класацията на АТП. 

Така бившият скиор от Южен Тирол вече е в серия от 22 поредни спечелени мача на турнири "Мастърс 1000" и стана вторият с купи от Маями и Монте Карло в един сезон след Новак Джокович (Сър) през 2015 г. Синер изравни и постижението на Новак, който преди 11 г. спечели първите 3 турнира "Мастърс 1000" през сезона. 

