Пламен Константинов и Мони Николов не се прeдават, "Локо" драматично би 3:2 "Зенит" (Казан) за 2:2 в серията

Воденият от Пламен Константинов "Локомотив" с българското чудо в световния волейбол Мони Николов драматично стигна до изравняване на полуфиналния плейоф в руския елит срещу шампиона "Зенит" (Казан) за 2:2.

В Новосибирск домакините се наложиха с 3:2 (21:25, 25:22, 26:28, 25:22, 15:12) в битка, която продължи 2 часа и половина. Така в Казан в сряда ще се реши кой да е съперник във финала на "Зенит" (Санкт Петербург).

Мачът бе изключително нервен и напрегнат, като "Зенит" два пъти повеждаше в резултата.

Мони и компания обаче запазиха хладнокръвие и изтръгнаха успеха.

19-годишният разпределител отново имаше оригинални идеи в диригентството, а към тях прибави 6 точки (1 ас, 4 блока).