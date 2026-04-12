Дея Пеева с бронз от Световното за юноши и девойки в Ташкент

Повече от успешен бе първият ден на започналото днес Световно първенство по таекуондо за юноши и девойки. Турнирът, в който участие взима целият световен елит се провежда в Ташкент, Узбекистан. Още на старта на надпреварата ние имаме повод за гордост, след като Дея Пеева спечели бронзов медал в кат. до 46 кг. Представителката на ТК Ахил направи четири категорични победи над състезателки от Бразилия, Беларус, Испания и Франция. Интересното е, че Дея не загуби нито рунд по пътя към полуфинала. Там тя се изправи срещу световната шампионка от 2024г. Ванг Чие-Линг от Тайван. Българката загуби първия рунд, но втория стартира успешно. Контузия обаче накара главният съдия да прекрати срещата и така, Дея Пеева спечели бронзов медал. В последствие тайванката стана за втори път световна шампионка. Другата наша представителка от днес Михаела Стоянова в кат. до 59 кг., която е представителка на ТК Феникс не успя да преодолее съперничката си от Тайван и загуби още в първия кръг. България е представена от общо 14 състезатели в различните категории.

В същият момент председателят на БФТ и член на Съвета на Световната федерация взе участие в Генералната асамблея на WT. На нея присъстваха Президентът на Световната федерация д-р Чонг Уон Чо, вицепрезидентът на Узбекистанския Олимпийски комитет Отабек Умаров, както и още много други ръководители на всички световни федерации. Слави Бинев имаше и неформална среща с двукратния олимпийски шампион Улугбек Рашитов, в която двамата обсъдиха различни теми и евентуално сътрудничество между федерациите на Узбекистан и България.