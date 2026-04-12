Отборът на Мъри Стоилов оцеля в голов трилър в Турция

Воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" успя да навакса два гола пасив и в крайна сметка да завърши 3:3 в домакински мач с "Касъмпаша" в среща от 29-ия кръг на турския елит.

Жуан Сантос изведе тима от Измир напред в резултата в средата на първото полувреме, но в добавеното му време Мортада Бен Уанес изравни за гостите. "Касъмпаша" поведе комфортно с 3:1 след попадения на Адриан Бенедичак и автогол на българския национал Филип Кръстев.

"Гьозтепе" все пак показа характер, като първо бразилецът Жех намали от дузпа, а в предпоследната минута Малком Бокеле изравни за 3:3.

Тимът на Мъри вече е на шесто място във временното класиране с 47 точки, колкото има и петият в подреждането "Башакшехир".