Българин с успешен дебют във Формула 4

Българският пилот Любослав Руйков записа успешен дебют в първия кръг на Формула 4 Централна Европа, след като завърши 12-и във финалното състезание. Малко по-рано днес той финишира 4-и в третата квалификационна надпревара и първи сред дебютантите - първа победа за него във Формула 4. А вчера той записа 5-о място в първото квалификационно състезание.

Днес Руйков стартира от шеста позиция във финала, но колата му угасна на старта и той изостана още в първата обиколка. Българинът обаче успя бързо да догони пилотите в топ 20, като разликите между тях не бяха големи и той бързо започна да се изкачва в класирането.

В първите 7 обиколки Руйков прогресира от 22-о до 14-о място, но 7 минути преди финала състезанието беше спряно с червен флаг заради инцидент.

При рестарта Любо веднага изпревари дъщерята на Мика Хакинен - Ела, и излезе 13-и, а няколко завоя по-късно вече беше 12-и, като успя да се вклини в групата пилоти, заемащи позиции между 8-а и 13-а. Тогава обаче стана нов инцидент и две минути преди финала състезанието пак беше спряно с червен флаг, като този път рейс директорът реши да не го рестартира.

Руйков нямаше проблеми с темпото в първия си състезателен уикенд във Формула 4 - едно 5-о и едно 4-о място в двете квалификационни състезания, първо място сред дебютантите във втория старт и днес във финала демонстрира темпо като на пилотите около него на стартовата решетка, които се бореха за разпределение на местата на подиума и за победата.

Руйков ще се състезава през новия сезон във Формула 4 Италия, като използва състезателния уикенд на "Ред Бул Ринг" за трупане на опит.

Инцидент, при който друг пилот удари отзад Самуил Иванов и спука задната му дясна гума, лиши българският пилот от шанс да кара на финала в първия кръг на Формула 4 Централна Европа на "Ред Бул Ринг" днес.

След инцидента Самуил изпусна спирането за първия завой в последната обиколка и беше класиран 24-и в третото квалификационно състезание - решаващото за участие във финала, като организаторите използваха тази схема заради многото пилоти, събрали се този уикенд - 42.

"Доволни сме от представянето на Самуил, който показа, че има скорост, но нямаше късмет - коментира Петър Гьошев от Моторспорт Академия. - В хода на уикенда Самуил започна да натиска колата, да вдига темпото, това се вижда отстрани, усеща го и той. Имаме темпо да се борим в средата на колоната, което за начало е добре, това беше една от целите ни този уикенд. Съжаляваме, че нашият пилот не стигна до финала, но просто нямаше късмет."