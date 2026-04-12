Двойно са скочили цените на имотите край Атина за ...

Национал порита малко в Нидерландия срещу палача на "Левски" в Европа

Християн Петров Снимка: instagram.com/scheerenveenofficial/

Националът Християн Петров влезе като резерва за "Хееренвеен" при загубата от АЗ (Алкмаар) с 0:3 в мач от 30-ия кръг на нидерландската Ередивизи. Българският защитник влезе на терена в 80-ата минута на мястото на контузения Маас Вилемсен. В този момент резултатът вече бе 3:0 за АЗ, който отстрани "Левски" в плейофите на Лигата на конференциите в края на миналото лято.
Свен Мийнанс отбеляза две попадения за домакините, третото бе дело на ирландския национал Трой Парот.

Тимът на "Хееренвеен" е на осмо място в класирането, като ако запази тази позиция, ще участва в плейофната група, която ще се бори за място в Лигата на конференциите.

