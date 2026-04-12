"Специя" на Петко Христов върви към изпадане от италианската "Б" група

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският национален защитник Петко Христов изведе тима на "Специя" с капитанската лента и игра цял мач при домакинската загуба от "Мантова" с 0:2 в среща от 34-ия кръг на италианската серия "Б".

Давиде Брагантини изведе гостите напред в резултата в 32-рата минута, Николо Бузо направи 2:0 в 72-рата.

Тимът на "Специя" е на предпоследното 19-о място в класирането с 30 точки, колкото има и последния "Реджана". Тимът трябва да се пребори поне за 17-а позиция, откъдето изостава с 4 точки, за да има шанс да запази мястото си в групата чрез баражи.