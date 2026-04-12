Хокеистите се спасиха след 6:4 над Тайван

Националите по хокей запазиха мястото си в световната втора дивизия, група "Б" след победа с 6:4 над Тайван в последния си мач в Зимния дворец.

Семен Киреев откри резултата за нашите след 131 секунди от началото на мача след асистенция на Ерик Блинов. Резултатът се запази до края на първата част. 68 секунди след началото на втората Блинов направи 2:0 след асистенции на Кареев и Мартин Наков. 9 секунди по-късно Кареев направи 3:0 отново след асистенция на Блинов и Алекс Стоилов. 3,55 минути след началото на частта резултатът вече бе 4:0 след гол на Никола Чальов след пас на Иван Ходулов. Но малко след това Йо-Чен Лин намали. 54 секунди преди края на третината Кареев и Блинов асистираха на Мартин Наков за 5:1, като бяхме с човек повече на леда.

6 минути и 14 секунди след началото на третата част обаче Ю-Чуан Чен намали на 2:5. След това ни хванаха на контра с човек по-малко и Йо-Чен Лин вкара за 3:5. Минута и 13 секунди преди края Тайван извади вратаря си за още един играч и Блинов успя да вкара за 6:3 след асистенции на Наков и Кареев. 20 секунди след това Юн-Хсиуан Чан фиксира крайното 4:6.

Отново старахотен мач направи вратаря ни Иван Стойнов, отразил 43 удара на съперника.