След трилър за 4:3 в Комо "Интер" дръпна с 9 т. на върха в Италия

"Интер" дръпна с 9 точки на върха в Италия след победа с 4:3 в трилър като гост на "Комо" в среща от 32-ия кръг на серия "А".

Грандът от Милано губеше с 0:2 в края на първото полувреме, след голове на Алекс Вале в 36-ата и Нико Пас в 45-ата минута.

2 попадения на Маркюс Тюрам в 45+2 и 49-ата минута възстановиха ремито, а още 2 а Дензъл Дъмфрис в 59-ата и 72-ата минута направиха резултата 4:2 за гостите.

В 88-ата минута Комо вкара отново чрез Лука Да Куня от дузпа, но това бе всичко.

Така "Интер" има 75 точки, а шампионът "Наполи", направил 1:1 в Парма, е с 66.

До края на сезона остават 6 кръга.