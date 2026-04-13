"Фортуна" уволни треньора, но остави Илия Груев и в новия щаб

Втородивизионният германски "Фортуна" (Дюселдорф) предприе треньорска смяна след загубата от "Холщайн" (Кил) с 1:2 у дома, която бе 4-а поред.

Старши треньорът Маркус Анфанг, който започна работа в началото на октомври миналата година, бе уволнен.

Привлеченият във "Фортуна" за негов помощник от третодивизионния "Инголщат" Илия Груев обаче ще продължи да е част и от щаба на новия наставник Александер Енде, съобщават от Дюселдорф. Последният получи договор до лятото на 2028-а.

Другият асистент на Анфанг - Флориан Юнге, си тръгва с него.

Груев обаче бе избор на самия клуб в лицето на бившия спортен директор и легенда на "Фортуна" Клаус Алофс. Наследилият го Свен Мислинтат явно запазва доверие в българския специалист и при новата кризисна ситуация.

"Фортуна" е на 14-о място от 18 участници във Втора бундеслига.

От 16-ата позиция, която праща на бараж срещу третия от III лига, го дели само 1 точка - 31 срещу 30 за "Айнтрахт" (Брауншвайг).

Първият сигурен изпадащ към момента - 17-ият "Гройтер Фюрт" също е с 30.

До края на сезона остават 5 кръга.

До 26-ия кръг Енде бе наставник на намиращия се в момента на последната 18-а позиция "Пройсен" (Мюнстер), който има 29 точки .