Пуснаха допълнителни билети за вечното дерби

ЦСКА информира, че билетите за блокове 43, 44 и 45 от Сектор Г, както и тези за блокове 32 и 33 от Сектор В на Националния стадион „Васил Левски" за днешния двубой между ЦСКА и "Левски" от 30-ия кръг на Първа професионална лига (от 16:00 ч.), вече са в продажба. Решението за отварянето на допълнителните блокове бе оторизирано с официално становище на специална комисия с представители на НСБ, полицията и двата клуба след приключване на ремонтните дейности в блок 44.