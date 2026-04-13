Италия ще има шанс за световното първенство, ако Иран се откаже

ФИФА обмисля организирането на междуконтинентални плейофи, ако иранският национален отбор се оттегли от Световното първенство през 2026 г., съобщава RMC Sport.

Иран може да не присъства на финалите в САЩ, Канада и Мексико поради ескалиращата ситуация в Близкия изток. В този случай отборите, които не са успели да се класират, ще имат нов шанс. Очаква се по два отбора от Азиатската футболна конфедерация (АФК) и УЕФА да участват в евентуалните плейофи.

Така италианският национален отбор, който загуби от Босна и Херцеговина в решителния квалификационен мач, може да получи още една възможност да се бори за билет за Мондиала.