Моуриньо за "Тотнъм": група неудачници!

Бившият мениджър на "Тотнъм" и настоящ старши треньор на "Бенфика" Жозе Моуриньо заяви, че настоящите проблеми на клуба са пряко следствие от решенията на ръководството.

Преди около пет години португалският мениджър беше уволнен от "Тотнъм" само няколко дни преди финала за Купата на лигата срещу "Манчестър Сити", който лондончани загубиха с 1:0. В момента клубът е в зоната на изпадащите във Висшата лига.

"Какво изобщо очаквате от "Тотнъм"? Те уволняват мениджъри, които са стигнали до финали, и дори такъв, който е спечелил европейски трофей. Клубът никога не е имал истински манталитет на голям клуб - по-скоро като група губещи и неудачници, преоблечени като победители. Не можеш постоянно да сменяш треньори и да очакваш внезапно да се появи стабилност. Да уволниш треньор само дни преди най-важния мач в историята и след това да се изненадаш от провалите на неговите наследници? В един момент вече не става въпрос за треньорите, а за токсична култура и съмнителни управленски решения. Талантът не означава нищо без характер. Тотнъм няма нито едното, нито другото", казва Моуриньо пред Official Blessing в социалните мрежи.