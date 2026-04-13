Бивш капитан на Англия купува "Колчестър"

Легендата на "Челси" Джон Тери оглавява консорциум за придобиването на четвъртодивизионния "Колчестър Юнайтед" за 14 милиона паунда. Очакваната сделка цели модернизиране на клуба и бързо изкачване в горните дивизии, като Тери ще има ключова роля в управлението.

С пет титли от Висшата лига и трофей от Шампионската лига в биографията си, Тери иска да пренесе манталитета си на победител и в тима от Лига 2.

В момента "Колчестър Юнайтед" заема 13-о място във временното класиране на Лига 2 с актив от 60 точки. В отбора галвна фигура е племеникът на бившия капитан на Англия - 22-годишният Франки Тери.