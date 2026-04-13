Треньорът Луис Енрике с по-голяма заплата от Дембеле в ПСЖ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ръководството на "Пари Сен Жермен" е на финалната права по сключването на нов договор със старши треньора Луис Енрике. Испанецът е готов да подпише контракт, който ще го задържи на „Парк де Пренс" до юни 2030 година

Новото споразумение изстрелва Енрике в Топ 3 на най-добре платените мениджъри в света. Годишното му възнаграждение се очаква да достигне впечатляващите 20 милиона евро, което е повече от заплатата на носителя на „Златната топка" Усман Дембеле, който прибира с 2 млн. евро по-малко.

Луис Енрике вече е започнал да търси покупка на имот в елитния район Ньой, което потвърждава плановете му за дългогодишен престой в Париж.