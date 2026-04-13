Григор Димитров слезе до №135 в ранглистата, световният ни шампион Иван Иванов за първи път в топ 600

Най-добрият български тенисист в историята Григор Димитров слезе до 135-о място в световната ранглиста.

34-годишният хасковец не успя да защити точките си от турнира от сериите "Мастърс 10000" в Монте Карло миналата седмица, след като загуби от Томас Мартин Ечевери (Аржентина) с 4:6, 6:2, 3:6 още в първия си мач.

Така Григор направи срив от 42 позиции до 135-а, на която има 455 точки.

За последно българската звезда бе извън първите 100 в света през март 2012-а, а извън първите 130 не е бил от 2010-а.

Световният ни шампион при юношите за миналия сезон Иван Иванов дръпна с 4 места до рекордната в кариерата му позиция №600 с 62 точки.

Италианецът Яник Синер се завърна на върха в класацията, след като победи Карлос Алкарас (Испания) на финала в Монте Карло.

Синер има 13 350 точки, Алкарас е втори с 13240, а трети остава Александър Зверев (Германия) с 5555 точки.