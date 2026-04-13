Виктория Томова продължава като "щастлива губеща" в Щутгарт, №156 е в света

Първата ракета на България Виктория Томова влезе като "щастлива губеща" в основната схема на сингъл на турнира по тенис на клей WТА 500 в Щутгарт (Германия) с награден фонд над 1 милион евро.

Томова, която записа победа и загуба в квалификациите, ще излезе по-късно тази вечер срещу представителката на домакините Лаура Зигемунд.

Българката има една победа над германката - на четвъртфиналите на турнира в Рабат (Мароко) на клей през 2024 година с 6:4, 6:3.

При евентуален успех на старта Томова ще играе във втория кръг срещу номер 3 в схемата Ига Швьонтек (Полша).

Иначе Виктория се смъкна с една позиция в световната ранглиста.

31-годишната софиянка заема 156-о място с актив от 480 точки. През миналата седмица тя не участва в турнири

Втора ракета на страната е Елизара Янева - 232-а в света, а трета - Лия Каратанчева, която заема 303-а позиция.

Арина Сабаленка (Беларус) запазва първата си позиция на сингъл с 11 025 точки, следвана от Елена Рибакина (Казахстан) с 8108 и Коко Гоф (САЩ) със 7278.