Христо Стоичков на мисия в Туркменистан (снимки)

Легендата на ЦСКА и българския футбол Христо Стоичков е на визита в Туркменистан.

Мисията в бившата съветска република е в качеството му на посланик на програмата на ФИФА "Футбол в училище".

"Открих още една прекрасна страна, чието сърце тупти с футбола! В Туркменистан е пълно с деца, които искат да играят, да се учат, да се развиват!

Отношението на хората към мен е просто фантастично! Благодарение на ФИФА и програмата "Футбол в училище" открих още една дестинация, където със сигурност ще се върна един ден!", гласи пост на Ицо в профила му във фейсбук.

В него той публикува и снимки Туркменистан, на които освен футболни моменти е запечатано как той позира с традиционен местен калпак и пече по тамошен тертип хляб.