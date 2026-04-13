Пролетният чай носи енергия и здраве

Убиха футболист в Гана при атака срещу клубен автобус

Пистолет СНИМКА: Pixabay

Крилото на "Челси Берекум" Доминик Фримпонг е бил убит при атака срещу автобуса на отбора, който се е прибирал от мач от първенството на Гана срещу "Самартекс" в неделя, съобщиха от Футболната асоциация на Гана.

Нападателите са стреляли по автобуса, докато той се е опитвал да се върне на заден ход, уцелвайки 20-годишния Фримпонг в главата. По-късно той е починал в болница и е единствената жертва на инцидента.

„Футболната асоциация на Гана приема с шок и дълбока скръб трагичната новина за кончината на Доминик Фримпонг от футболен клуб "Берекум Челси", се казва в съобщението.

