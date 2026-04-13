Намаляват чужденците в първенството на Русия

Министерството на спорта е подготвило проект за затягане на ограничението за чуждестранни играчи в руското футболно първенство. Съответният документ е публикуван на федералния портал за проекти на нормативни актове.

През сезон 2026/2027 отборите от RPL лигата ще могат да регистрират не повече от 12 чуждестранни играчи и да пускат на терена не повече от седем едновременно. В момента клубовете в руската висша дивизия могат да включат до 13 легионери в съставите си, като осем от тях са позволени на терена едновременно.

"Краснодар" заема първото място в класирането на RPL лигата в момента, като е спечелил 53 точки от 24 мача.