Мъри Стоилов възропта: В турската лига няма честна конкуренция!

Българският наставник на турския елитен "Гьозтепе" Станимир Стоилов за първи път си позволи да коментира организацията на комшийския шампионат.

„Изиграхме 3 мача в рамките на седмица. След този с "Галатасарай" усетих, че футболистите не са на нужното емоционално ниво. Предупредих ги, но, за съжаление, това не помогна.

Смятам, че в лигата няма честна конкуренция. Нашият мач с "Галатасарай" трябваше да се изиграе след техния с "Ливърпул" в Шампионската лига и не трябваше да бъде отлаган. Така се наложи да изиграем 3-те срещи за една седмица.

Това е моето мнение. Ако "Галатасарай" беше дошъл след мача си с "Ливърпул", ситуацията щеше да бъде различна. Може би щяхме да победим, може би да загубим, но мачът щеше да има друг сценарий (тимът на Мъри падна 1:3).

Срещу "Касъмпаша" не бяхме достатъчно концентрирани и не показахме динамична игра. Направихме сериозни грешки в подаванията и на практика подарихме два гола на съперника. Единственото положително е, че в последните 20 минути показахме характер и стигнахме до точката", заяви Стоилов след ремито 3:3 с "Касъмпаша" у дома.

Националът Филип Кръстев си вкара автогол в мрежата на "Гьозтепе".

Тимът на Мъри е 6-и с 47 точки вече на 8 от 4-ата позиция, която праща в Европа.

Участие в турнирите бе заявено от Стоилов като цел. До края на сезона остават 5 кръга.