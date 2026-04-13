Класиците от националния отбор подкрепиха младия Алекси Алексиев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Състезателите от националния отбор по класическа борба, които в момента се подготвят за участие в Европейското първенство, записаха специално видео послание в подкрепа на младия борец Алекси Алексиев от клуб "Берое".

В клипа националите изразяват своята съпричастност към Алекси и неговото семейство в трудния момент, като му пожелават бързо и пълно възстановяване след тежката контузия.

"Очакваме те отново на тепиха", заявяват състезателите, отправяйки силно послание на подкрепа и вяра в завръщането на младия талант към спорта.

Българската федерация по борба благодари на националите за проявената солидарност и подкрепа, които са важна част от духа на спортната общност на българските борци.