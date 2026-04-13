Агитките на ЦСКА и "Левски" тръгнаха към стадиона, много полиция покрай тях (снимки)

Две шествие се отправиха почти по едно и също време към националния стадион "Васил Левски" преди вечното дерби, което ще се играе на Светли понеделник там 16 часа.

Феновете на ЦСКА се събраха на ул. "Иван Асен II" и оттам се отправиха към езерото "Ариана".

По традиция сборен пункт за агитката на "Левски" е фенклубът на ул. "Тодор Александров", откъдето маршрутът им е по жълтите павета и метростанцията, след което ще заемат местата си в сектор "Б".

Около двете шествия се забелязва засилено полицейско присъствие. Засега няма инциденти.