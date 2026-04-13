Стартира вечното дерби, 15 минути без удар във вратата (на живо)

Хореографията в памет на Димитър Пенев.

Стартира вечното дерби от последния редовен кръг на Първа лига.  За първите 15 минути нито един от двата отбора не е създал положение или отправил удар към вратата на съперника. 

Над 30 000 запълниха стадион "Васил Левски".  Те почетоха починалите легенди на двата отбора Димитър Пенев, Георги Велинов и Борислав Михайлов. 

Христо Янев изненадващо заложи на двама българи в състава си, след като в четири поредни мача играха само чужденци. С капитанската лента е Теодор Иванов, който е в състава в последния момент заради контузия на Лумбард Делова. "Левски" е най-доброто без наказани и контузени. 

ЦСКА: Фьодор Лапоухов - Давид Пастор, Теодор Иванов, Факундо Родригес, Анжело Мартино - Макс Ебонг, Петко Панайотов - Мохамед Брахими, Джеймс Ето'о, Алехандро Пиедраита - Йоанис Питас.

"Левски": Светослав Вуцов - Никола Серафимов, Кристиян Димитров, Стипе Вуликич, Кристиян Макун - Георги Костадинов, Акрам Бурас - Алдаир, Евертон Бала, Радослав Кирилов - Армстронг Око-Флекс.

Съдия: Мариян Гребенчарски (Самоков). 

