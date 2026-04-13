Стартира вечното дерби, 15 минути без удар във вратата (на живо)

Стартира вечното дерби от последния редовен кръг на Първа лига. За първите 15 минути нито един от двата отбора не е създал положение или отправил удар към вратата на съперника.

Над 30 000 запълниха стадион "Васил Левски". Те почетоха починалите легенди на двата отбора Димитър Пенев, Георги Велинов и Борислав Михайлов.

Христо Янев изненадващо заложи на двама българи в състава си, след като в четири поредни мача играха само чужденци. С капитанската лента е Теодор Иванов, който е в състава в последния момент заради контузия на Лумбард Делова. "Левски" е най-доброто без наказани и контузени.

ЦСКА: Фьодор Лапоухов - Давид Пастор, Теодор Иванов, Факундо Родригес, Анжело Мартино - Макс Ебонг, Петко Панайотов - Мохамед Брахими, Джеймс Ето'о, Алехандро Пиедраита - Йоанис Питас.

"Левски": Светослав Вуцов - Никола Серафимов, Кристиян Димитров, Стипе Вуликич, Кристиян Макун - Георги Костадинов, Акрам Бурас - Алдаир, Евертон Бала, Радослав Кирилов - Армстронг Око-Флекс.

Съдия: Мариян Гребенчарски (Самоков).