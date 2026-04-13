Бранят първата жена треньор в големите лиги на Европа от сесксистки коментари

След като обяви Мари-Луизе Ета за първата жена старши треньор в най-големите пет футболни лиги на Европа, "Унион" (Берлин) заяви, че клубът я подкрепя, осъждайки сексистките коментари в социалните мрежи, предава АП, цитирана от БТА.

Първият мач на Ета в Бундеслигата е в събота срещу "Волфсбург". Вече имаше критични коментари в социалните мрежи, предполагащи, че тя не е подходяща за работата, защото е жена.

„С цялото ми уважение, това е сексизъм", отговори акаунтът на "Унион" в X на публикация, в която се твърди, че играчите не биха приели сериозно инструкциите на жена относно тактиката.

Ета е дългогодишен член на треньорския щаб на клуба, която е била асистент на мъжкия отбор и старши треньор на отбора до 19 години.

Клубът нарече друг коментар „сексистки", твърдейки, че мъж треньор, който загуби от нея, ще загуби престиж.

В отговор на коментар, изразяващ загриженост относно отношението към Ета и потенциална сексистка реакция, ако тя загуби мач, клубът публикува: „Семейството на "Унион" я пази".

Ета е назначена за временен треньор за последните пет мача от сезона, тъй като "Унион" се стреми да запази мястото си в Бундеслигата за следващия сезон. Преди това от клуба обявиха, че тя ще поеме поста старши треньор на женския отбор за следващия сезон.

Решението за назначаване на Ета получи похвала от кмета на Берлин Кай Вегнер, който го нарече „силен сигнал за професионалния футбол и за жените в спорта на елитно ниво", но в процеса на изписване името й беше сгрешено. Клубът го поправи незабавно.