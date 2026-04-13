След Холанд и Клаебо инвестира в нова комерсиална шахматна верига

Най-титулуваният състезател в историята на зимни олимпийски игри Йоханес Клаебо също ще инвестира средства в новата шахматна верига Total Chess World Championship Tour.

Клаебо, който е спечелил рекордните 11 олимпийски златни медала по ски бягане за Норвегия, се присъединява към нападателя на Манчестър Сити и на националния отбор на Норвегия Ерлинг Холанд, който също инвестира във веригата, предава БТА.

"Йоханес Клаебо, шесткратен златен медалист от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина през февруари, е част от група, която е инвестирала допълнителни 10 милиона долара в Total Chess, като Arctic Securities действа като финансов съветник и агент по пласирането на капитала, който ще помогне за развитието на проекта Total Chess World Championship", се казва в изявление на организаторите.

„За мен шахматът е вълнуваща дългосрочна инвестиция. Силно вярвам в концепцията и виждам, че заедно с много други хора мога да помогна за създаването на ценности в този международен спорт", каза Клаебо.

Шахматът е особено популярен в Норвегия през последните години, тъй като вече повече от десетилетие неизменният номер 1 в световната ранглиста е Магнус Карлсен, пише агенция Ройтерс.

Новата верига, която се подкрепя и от Международната федерация по шахмат, ще включва по четири турнира на година в четири различни места по света, като ще излъчва шампиони в три дисциплини - бърз класически шах, ускорен шах и блиц. Надпреварата трябва да стартира тази есен, като се очаква всеки турнир да има награден фонд от поне 2,7 милиона долара.